«Если будет 1,3 млн машин – уже хорошо»: что ждет авторынок России в 2026 году

Рынок новых легковых автомобилей в России в 2025 году существенно сократился по сравнению с 2024 годом. При этом эксперты утверждают, что продажи в этом году будут в лучшем случае на уровне прошедшего года, но, скорее всего, существенно ниже. Как завершился год для авторынка и чего ждать в 2026-м – в материале «Татар-информа».





Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная LADA

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Снижение рынка отражает сложную ситуацию в отрасли»

В 2025 году в России продали 1,349 млн новых легковых и легких коммерческих авто. Если учитывать альтернативные поставки, рынок составил 1,367 млн машин – это на 17% меньше, чем годом ранее, следует из данных Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Прошедший год закончился с отрицательным результатом. Существенное снижение рынка отражает сложную ситуацию в отрасли, которая испытывает на себе как внешнее давление в виде санкционных ограничений, так и изменения внутреннего регулирования», – заявил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

По его словам, очевидно, что вступившие в силу новые ставки НДС, очередное повышение утилизационного сбора, сохраняющаяся высокой ключевая ставка ЦБ будут продолжать влиять на автомобильный рынок и в ближайшем триместре, скорее всего, будет отрицательная динамика продаж.

«В случае положительного изменения в течение года одного или нескольких факторов, таких как геополитическая ситуация, снижение ключевой ставки, при поддержке со стороны государства текущий тренд может привести к коррекции рынка в 2026 году. С учетом вышесказанного Комитет автопроизводителей в 2026 году прогнозирует объем рынка на уровне 1,4 млн проданных автомобилей, что на 2,5% превышает результаты 2025 года», – считает Калицев.

Источник данных: «Автостат»

Продажи автомобилей LADA сократились на 100 тыс.

Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой за прошлый год пришлось около 25% от общего объема продаж, сообщает аналитическое агентство «Автостат». За 12 месяцев прошлого года их продали почти 330 тыс. штук, что более чем на 100 тыс. меньше, чем годом ранее.

На втором месте по популярности находится китайский бренд Haval – 173 тыс. автомобилей, а на третьем – еще один «китаец» Chery, автомобили которого разошлись тиражом почти 100 тыс. единиц.

Источник данных: «Автостат»

Если же говорить про модельный рейтинг, то здесь лидерство, как и последние годы, сохраняется за автомобилями семейства LADA Granta – за прошлый год их продали почти 147 тыс. единиц. Тем не менее объем их продаж снизился более чем на четверть.

На втором месте еще одна отечественная модель – LADA Vesta, продажи которой составили за 12 месяцев прошлого года почти 80 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Haval Jolion, который за прошлый год разошелся тиражом более 65 тыс. автомобилей.

Отечественные авто подорожали на 8%

За прошедший год средние цены на новые отечественные автомобили выросли на 8% – с 1 млн 254 тыс. рублей до 1 млн 352 тыс. рублей (ноябрь 2025-го к ноябрю 2024 года), следует из последних данных Росстата. Примечательно, что стоимость выросла с наступлением 2025 года и в течение всего года сохранялась примерно на одном уровне.

За прошедший год средние цены на новые отечественные автомобили выросли на 8% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А средняя цена на импортные автомобили выросла не так заметно, всего на 1,2%. Таким образом, их цена поднялась с 2 млн 431 тыс. рублей в ноябре 2024 года до 2 млн 462 тыс. в ноябре 2025-го. Отметим, что, по данным статистического ведомства, с наступлением 2025 года иномарки подорожали почти до 2,5 млн рублей и на протяжении всего года наблюдалось снижение их стоимости.

«Если продажи будут, как в прошлом году, это будет очень хороший показатель»

Нет никаких факторов, которые бы позволили бы говорить, что 2026 год будет радужным для продавцов и покупателей новых автомобилей. Таким мнением поделился с «Татар-информом» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Средняя цена на импортные автомобили выросла не так заметно – всего на 1,2% Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости

Я и в 2025 году не видел таких факторов и ожидал продажи на 5-10% меньше, чем в 2024 году. А по итогу они сократились на 20%», – сказал эксперт.

По словам Кадакова, в прогнозе на новый год есть ряд факторов, из-за которых не стоит ожидать роста продаж: высокая ключевая ставка, рост ставки НДС, повышение утильсбора. И к этому добавляется то, что фактическая покупательская способность населения остается на прежнем уровне. По самым оптимистичным прогнозам, он ожидает, что продажи в новом году составят около 1,3 млн новых машин, то есть повторят уровень прошедшего года.

«Если мы выйдем на 1,3 млн, как в прошлом году, это будет очень хороший показатель. Можно было бы надеяться на машины российского производства. Но мы видим, что, несмотря на рост производства и доли российских машин в общем объеме продаж, цены на них остаются такими же, как у импортных аналогов. Поэтому покупателю все равно – в любом случае придется платить», – заявил Кадаков.

Вступившие в силу новые ставки НДС, повышение утильсбора, сохраняющаяся высокой ключевая ставка ЦБ будут продолжать влиять на автомобильный рынок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оптимистичный прогноз – 1,3 млн, пессимистичный – 1 млн новых машин

Член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто в свою очередь также полагает, что в лучшем случае продажи новых легковых автомобилей в стране окажутся на уровне прошлого года.

«Самый оптимистичный прогноз на 2026 год – это 1,3 млн проданных машин», – заявил он «Татар-информу».

При этом он также дал и пессимистичный прогноз, по которому продажи новых легковушек в 2026 году сократятся почти на четверть по сравнению с 2025 годом и составят всего 1 млн автомобилей.