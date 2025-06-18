Автоэксперт Моржаретто назвал условие, при котором Lada Azimut будет конкурентоспособной

Фото: © «Татар-информ» / Динара Прокопьева

Стоимость отечественного кроссовера Lada Azimut должна составлять не более 2,5 млн рублей в наилучшей комплектации. При такой цене отечественную машину ждали бы неплохие перспективы, сообщил «Татар-информу» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Напомним, что премьера кроссовера Lada Azimut состоялась 18 июня на ПМЭФ.

Фото: © «Татар-информ» / Динара Прокопьева

«Если мерить сегодняшними мерками, то ценовой диапазон должен составлять 2 млн – 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Тогда эта машина хорошо пойдет среди покупателей. Но поскольку речь идет о том, что продажи начнутся в середине 2026 года, говорить, какой будет цена и каким будет рынок, довольно сложно. Сейчас рынок падающий, и на этом рынке вообще сложно что-то прогнозировать, но, может, он начнет расти, согласно некоторым прогнозам, в следующем году», – рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что именно от цены зависит успех Lada Azimut, потому что в данном сегменте у отечественного кроссовера много конкурентов.

«Машина интересная по дизайну, хороший набор опций, интересный набор силовых агрегатов и коробок, все вроде хорошо. Но все зависит от цены, потому что в этом сегменте очень велика конкуренция. Сейчас за покупателя соревнуется как минимум два десятка, а то и больше автомобилей того же класса от китайских производителей. И глава АвтоВАЗа (Максим Соколов – прим. Т-и) обещал, что цена будет ниже, чем у конкурентов, и если это случится, то тогда у машины будут очень неплохие перспективы», – резюмировал Моржаретто.