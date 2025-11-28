news_header_top
Экономика 28 ноября 2025 08:31

Автоэксперт Лисовская о новом расчете утильсбора: «Чем мощнее, тем дороже»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автоэксперт Елена Лисовская прокомментировала для «Татар-информа» новый порядок расчета утилизационного сбора, который начнет действовать в России с 1 декабря.

«Теперь, условно, двухлитровая машина может иметь разные «утили» в зависимости от того, насколько она мощная. Понятно, что чем мощнее, тем больше утиль», – сказала автоэксперт Лисовская.

На базовую ставку, которая по-прежнему составляет 20 тыс. рублей, теперь будет умножаться коэффициент в зависимости от мощности двигателя авто. Если она превышает 160 лошадиных сил, придется платить по ставкам, сопоставимым с коммерческими, – от одного до двух млн рублей и выше.

Для автомобилей же с движком менее 160 л.с., ввозимых для личного пользования, льготы сохранятся. В данном случае новые машины будут облагаться, как и прежде, суммой в 3,4 тыс. рублей, а автомобили старше трех лет – 5,2 тыс. рублей.

В первый месяц зимы вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, которые коснутся автомобилистов, жильцов многоквартирных домов и мигрантов. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».

