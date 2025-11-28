Дорогой «утиль» на мощные авто и биометрия для мигрантов: гид по новым законам в декабре

В первый месяц зимы вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, которые коснутся автомобилистов, жильцов многоквартирных домов и мигрантов. Полный разбор всех новелл – в обзоре «Татар-информа».





С 1 декабря начнет действовать новый порядок расчета утилизационного сбора для ввоза автомобилей

Фото: © «Татар-информ»

Утильсбор для ввоза автомобилей будет рассчитываться по-новому

С 1 декабря начнет действовать новый порядок расчета утилизационного сбора для ввоза автомобилей. На базовую ставку, которая по-прежнему составляет 20 тыс. рублей, теперь будет умножаться коэффициент в зависимости от мощности двигателя авто. Если она превышает 160 лошадиных сил, придется платить по ставкам, сопоставимым с коммерческими, – от 1 до 2 миллионов рублей и выше. Электромобили и последовательные гибриды также подпадают под повышение.

Для автомобилей же с движком менее 160 л. с., ввозимых для личного пользования, льготы сохранятся. В данном случае новые машины будут облагаться, как и прежде, суммой в 3,4 тыс. рублей, а автомобили старше трех лет – 5,2 тыс. рублей.

«Теперь, условно, двухлитровая машина может иметь разные «утили» в зависимости от того, насколько она мощная. Понятно, чем мощнее, тем больше утиль», – сказала «Татар-информу» автоэксперт Елена Лисовская.

По ее мнению, нововведение не приведет к немедленному росту цен. При этом, разумеется, вырастет спрос на маломощные автомобили, поскольку утильсбор на них будет на порядки ниже.

«Сразу с 1 декабря подорожания на рынке не будет. Поставщики, зная, что российский рынок вынужден сильно запасаться машинами наперед, подняли цены. Сейчас поставщики цены снизят, все участники рынка будут распродавать склады, которые закупили и уже оформили документы с «утилем», который действовал до 1 декабря. А вот когда закупленные машины закончатся, повышение цен неминуемо», – отметила Лисовская.

Установка кондиционеров, спутниковых антенн и другого оборудования на фасадах теперь возможна только с согласия большинства жильцов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Установка кондиционера – с согласия других жильцов

С 1 декабря в Жилищном кодексе РФ вводятся новые требования к использованию общедомового имущества многоквартирных домов. Установка кондиционеров, спутниковых антенн и другого оборудования на фасадах теперь возможна только с согласия большинства жильцов.

«Это логичное продолжение действующей практики: фасад – часть общего имущества, и суды давно признают самовольные установки нарушением», – прокомментировала новеллу доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар.

Второе существенное изменение с начала декабря – сдача подвалов и чердаков сторонним лицам возможна лишь с одобрения двух третей собственников МКД. «Это усиливает контроль над использованием имущества, которое часто превращалось в «серую зону», – считает адвокат.

Если собственник повредит общедомовое имущество неправильной установкой кондиционера или как-то иначе, он будет обязан самостоятельно покрыть расходы на ремонт. По опыту Айвар, этот механизм тоже давно используется судами, теперь же его закрепляют прямо в Жилищном кодексе.

Кроме того, вводится должность администратора, который будет отвечать за организацию собраний собственников и документальное оформление их решений. Администратором при этом может быть и представитель управляющей организации.

«Идея правильная – убрать хаос в управлении, но риски злоупотреблений очевидны: многое будет зависеть от конкретного человека. Администратор дома при слабом контроле может превратиться в новую бюрократическую силу», – считает Людмила Айвар.

Еще одно нововведение – в счетах-фактурах за коммунальные услуги появится строка для перерасчета за прошлый год при наличии счетчиков. Суммы свыше 1500 рублей при этом можно будет оплатить в рассрочку.

С 1 декабря стартует первый из двух этапов цифровизации миграционного учета Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Биометрия для мигрантов при въезде и выезде из России

С 1 декабря стартует первый из двух этапов цифровизации миграционного учета. Теперь иностранцы, которые въезжают или выезжают с территории России через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, будут сдавать биометрию в пунктах пропуска. Потребуется сделать цифровую фотографию лица и зафиксировать папиллярные узоры пальцев рук.

Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей.

Сгенерировать Цифровой ID можно в мессенджере Max Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Электронные паспорта для удостоверения личности в банках

В декабре начинается новый этап внедрения электронного паспорта, который также называют Цифровым ID. Это QR-коды, при помощи которых можно удостоверять личность. Теперь россияне смогут использовать цифровой документ для подтверждения личности в банках и других финансовых организациях во время личного визита.

Есть условие – человек должен быть клиентом этого банка, а его данные уже должны храниться в базе. Сгенерировать Цифровой ID можно в мессенджере Max.

С 1 декабря и до конца февраля вводится запрет на использование летней резины колес автомобилей Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Штрафы за летнюю резину

Третий год в России действует постановление Правительства РФ, по которому с 1 декабря и до конца февраля вводится запрет на использование летней резины колес автомобилей. Напоминаем, что с начала календарной зимы сотрудники Госавтоинспекции могут выписать штраф за «непереобутую» машину в размере 500 рублей либо ограничиться предупреждением.

Фото на анонсе: © Алексей Филиппов / РИА Новости