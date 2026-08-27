Автоэксперт Лисовская не исключила рост стоимости содержания машин с 2027 года

Принятие законопроекта законопроект о жизненном цикле автомобилей может привести к дополнительным расходам для автолюбителей. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала автоэксперт, автор блога «Лиса рулит» Елена Лисовская.

Ранее сообщалось, что Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) планирует в 2027 году направить законопроект о жизненном цикле автомобилей и мототранспорта на рассмотрение Госдумы и Правительства.

«В частности, могут появиться новые обязательные процедуры или требования проходить техническое обслуживание в определенных местах. Пока о подобных мерах не сообщалось, поэтому говорить о возможном усложнении или удорожании эксплуатации автомобилей преждевременно», – сказала Лисовская.

Она добавила, что в целом данная инициатива содержит плюсы для автомобилистов, так как поспособствует тому, что рынок б/у машин станет более прозрачным.