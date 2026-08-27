ДТП и реальный пробег в ЭПТС: как хотят изменить рынок подержанных авто в России

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) планирует в 2027 году направить законопроект о жизненном цикле автомобилей и мототранспорта на рассмотрение Госдумы и Правительства. Об этом «Ведомостям» сообщил президент ассоциации Алексей Подщеколдин. С текстом проекта уже ознакомились Роспотребнадзор и Минпромторг.





ДТП больше не удастся скрыть – ЭПТС покажет всю информацию

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Цифровая история» автомобиля от выпуска до утилизации

Концепцию законопроекта «О реализации, техническом обслуживании и утилизации транспортных средств» Подщеколдин представил 26 августа в Общественной палате России.

Авторы инициативы предлагают расширить перечень обязательной информации в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). Помимо базовых сведений туда хотят вносить цену автомобиля, показания одометра, информацию о ДТП и техническом обслуживании, сведения об обременениях и датах их установления и снятия.

В ЭПТС также предлагается указывать статус автономного транспортного средства, если речь идет о беспилотном автомобиле, сведения о фактической утилизации машины и название компании, которая ее провела.

Подщеколдин объяснил, что законопроект должен создать цифровую историю каждого автомобиля с момента его выпуска до окончательной утилизации. Он обратил внимание, что за время эксплуатации машина может сменить нескольких собственников, а покупатели на вторичном рынке не всегда располагают полной информацией о ней. В частности, новый владелец может не знать, находится ли автомобиль в залоге.

Скрученный пробег и скрытые ДТП: какие проблемы хотят решить

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков во время обсуждения в Общественной палате обратил внимание на проблему учета пробега. По его словам, при техосмотре данные о пробеге, которые затем попадают в диагностическую карту, записываются со слов владельца автомобиля.

Координатор рабочей группы по защите прав автомобилистов при экспертном совете Госдумы Сергей Лобарев рассказал «Ведомостям», что по всей России насчитываются десятки тысяч случаев, когда владельцы сталкиваются с проблемами из-за отсутствия полной истории транспортного средства.

Одной из наиболее распространенных проблем остается скрученный пробег – намеренное уменьшение показаний одометра. По словам Лобарева, за 16 лет эксплуатации автомобиль в среднем меняет пять владельцев, причем не каждый из них знает реальную степень износа машины. В результате покупатель может переплатить за автомобиль, которому впоследствии потребуется дорогостоящий ремонт.

Источник «Ведомостей», знакомый с работой автомобильного рынка, считает, что инициатива РоАД в первую очередь может затронуть перекупщиков – неофициальных посредников, занимающихся перепродажей подержанных машин. Некоторые из них могут вводить покупателей в заблуждение, например скрывать сведения о нахождении автомобиля в залоге или об авариях, которые не были оформлены сотрудниками Госавтоинспекции.

Авторы инициативы предлагают расширить перечень обязательной информации в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зачем новый закон может быть нужен автодилерам

Автоюрист Лев Воропаев предположил, что одной из целей законопроекта также может быть защита интересов самих дилеров.

Он напомнил, что статья 19 закона «О защите прав потребителей» позволяет предъявлять требования к дилеру даже после окончания гарантийного срока автомобиля, если в машине обнаружен существенный недостаток. По словам Воропаева, судебная практика показывает, что в таких случаях с дилеров могут взыскивать многомиллионные суммы. Автоюрист считает, что отрасль таким образом может пытаться сократить собственные убытки.

Впервые идею разработать отдельный законопроект РоАД озвучила еще в 2024 году в письме министру промышленности и торговли Антону Алиханову, ранее писали «Ведомости».

Тогда автомобильные дилеры объясняли инициативу необходимостью устранить ряд межотраслевых противоречий, возникающих на протяжении всего жизненного цикла автомобиля – от производства до утилизации.

Отдельно РоАД указывала на проблему так называемого потребительского экстремизма при применении закона «О защите прав потребителей». В ассоциации утверждали, что существующий порядок позволяет некоторым потребителям получать компенсации, превышающие стоимость транспортного средства более чем в три раза, что дилеры расценивали как возможность незаконного обогащения.

При презентации концепции нового законопроекта в Общественной палате 26 августа этот вопрос не обсуждался.

Одной из наиболее распространенных проблем остается скрученный пробег – намеренное уменьшение показаний одометра Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пока инициатива несет автомобилистам только плюсы»

В нынешнем виде инициатива несет в основном плюсы для автомобилистов, поскольку позволит сделать рынок подержанных машин более прозрачным, а историю конкретного автомобиля – более понятной для потенциального покупателя. Об этом в беседе с «Татар-информом» заявила автоэксперт, телеведущая и автор видеоблога «Лиса рулит» Елена Лисовская.

«Другой вопрос, что у всех законодательных инициатив всегда есть либо сопутствующие ограничения, либо правила, которые будут вводиться параллельно с законопроектом. Мы пока еще не знаем, что это будет, потому что ничего подобного объявлено не было», – добавила эксперт.

Лисовская не исключила, что данная реформа повлечет дополнительные расходы для автовладельцев.

«В частности, могут появиться новые обязательные процедуры или требования проходить техническое обслуживание в определенных местах. Пока о подобных мерах не сообщалось, поэтому говорить о возможном усложнении или удорожании эксплуатации автомобилей преждевременно», – сказала Лисовская.

В предложенном на сегодняшний день виде, подчеркнула автоэксперт, инициатива выглядит полезной, прежде всего для покупателей машин с пробегом.