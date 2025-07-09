РОАД разрабатывает законопроект о повышении налогов на машины старше 15 лет

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В России готовится законопроект, предусматривающий меры для обновления автопарка страны. Документ разрабатывает Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). О планах рассказал президент РОАД Алексей Подщеколдин на пресс-конференции «Авторетейл. Итоги 1-го полугодия», сообщает РБК.

По его словам, пока готов только предварительный вариант законопроекта, работу над проектом планируется завершить до конца июля. Сейчас ассоциация ведет юридические консультации по содержанию документа.

Подщеколдин отметил, что в России, помимо ПДД, практически нет нормативных актов, регулирующих автомобильную сферу.

«В законе мы хотим сформулировать основные базовые понятия: что такое автомобиль, что такое дилер, кто такой автопроизводитель, кто такой дистрибьютор. Прописать, каким должно быть обслуживание и каким должен быть срок использования машины», — пояснил глава РОАД.

Он добавил, что в стране автомобили эксплуатируют почти так же долго, как недвижимость, — по 10–15 лет и больше.

Среди ключевых инициатив РОАД — отслеживание всего жизненного цикла машины от выпуска до утилизации. Также предлагается стимулировать владельцев избавляться от машин, выработавших свой ресурс.

«Когда срок эксплуатации закончится, государство должно поддерживать сдачу старых машин в утиль за счет программы утилизации, ведь утильсбор исправно собирается», — отметил Подщеколдин.

Согласно предварительной версии законопроекта, для автомобилей старше 15 лет могут ввести:

Повышенный транспортный налог;

Обязательный техосмотр дважды в год.

«Остальную дискриминацию вводить не стоит, — уверен глава РОАД. — К сожалению, в нашей стране сейчас средний возраст автомобиля — 16 лет. Если ввести более жесткие нормы, граждане пострадают», — добавил Подщеколдин.