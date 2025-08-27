Автоэксперт Кадаков назвал причину снижения цен на ряд машин

Цены на определенные автомобили с пробегом в России снизились ввиду их переоценки в 2022 и 2023 годах. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Максим Кадаков.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в России стоимость б/у Kia Riо снизилась на 8%, до 1,4 млн рублей, а Ford Focus - на 11%, до 498 тыс. рублей.

«Некоторые модели были просто переоценены. У нас был период, речь про 2022 и 2023 год, когда на вторичном рынке задрали цены на автомобили, цены были просто космические. Какое-то время с этими ценами рынок даже неплохо жил, но теперь машины не берут. Сейчас машина не рассматривается как вещь, которую надо идти и покупать. Люди приужались в своих расходах. Как следствие, покупателей автомобилей стало меньше. А если человек хочет продать машину, то он что делает? Снижает цены», – сказал собеседник агентства, рассуждая о причинах падения цен на подержанные автомобили упомянутых марок.

Он также допустил, что снижение цен коснулось и подержанных автомобилей других марок.

«Не бывает такого, что на одни машины цены снизились, а на другие – нет. Я думаю, что если взять тот же Hyundai Solaris, то там с ценами будет все то же самое», – считает автоэксперт.

При этом, будут ли цены на б/у машины снижаться дальше, пока сказать трудно, отметил Кадаков.

«Если рынок после этого падения цен придет к какому-то равновесному состоянию, то цены больше не будут снижаться. Я не вижу каких-то предпосылок к тому, чтобы цены в ближайшее время дико упали», – резюмировал автоэксперт.