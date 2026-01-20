Автоэксперт Кадаков: «2026 год не принесет роста продаж новых автомобилей»

Рынок новых легковых автомобилей в России за прошлый год сократился почти на 20%, и в 2026 году не стоит ожидать роста продаж. Таким мнением поделился с «Татар-информом» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Нет никаких факторов, которые позволили бы говорить, что 2026 год будет радужным для продавцов и покупателей новых автомобилей. Я и в 2025 году не видел таких факторов и ожидал продажи на 5-10% меньше, чем в 2024 году. А по итогу они сократились на 20%», – сказал эксперт.

По словам Кадакова, высокая ключевая ставка, рост ставки НДС и повышение утильсбора станут сдерживающим фактором для роста продаж. При этом, фактическая покупательская способность населения остается на прежнем уровне. По самым оптимистичным прогнозам, эксперт ожидает, что продажи в новом году повторят уровень прошедшего года.

«Если мы выйдем на 1,3 млн, как в прошлом году, это будет очень хороший показатель. Можно было бы надеяться на машины российского производства. Но мы видим, что, несмотря на рост производства и доли российских машин в общем объеме продаж, цены на них остаются такими же, как у импортных аналогов. Поэтому покупателю все равно – в любом случае придется платить», – заявил Кадаков.

