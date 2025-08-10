Автоэксперт Иванов: Дилерская сеть некоторых китайских автобрендов может развалиться в РФ

Дилерская сеть автомобилей из КНР, которые плохо продаются в России, может развалиться. Об этом сообщил автоэксперт Николай Иванов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что некоторые китайские автобренды уже потеряли в России много дилеров за последнее время.

«Они (китайские автобренды – прим. Т-и) могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться. Например, марка Kaiyi — очень много дилеров этот бренд потерял в последнее время», — сказал автоэксперт, подчеркнув, что потеря дилеров ничем хорошим не обернется для данной марки авто.

Иванов добавил, что для получения прибыли компаниям надо продавать от 70–80 и больше машин в месяц на один «шоурум». С продажами на уровне 40–50 автомобилей ежемесячно бизнес не будет получать никакого дохода, но еще и не залезет в убытки, а реализация менее 40 «легковушек» в месяц говорит о том, что фирма работает «в минус».