Автоэксперт Баканов допустил, что б/у автомобили могут подешеветь в пределах 5%

Подержанные автомобили могут еще подешеветь в пределах 5%. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Мы можем столкнуться с тем, что машины могут еще подешеветь. Я думаю, что в пределах 5% – запросто. Но, скорее всего, в сентябре будет какой-то сезонный всплеск спроса, но так всегда бывает: люди вернутся из отпусков и им нужно будет менять автомобили. А дальше нужно смотреть, как отреагирует Центробанк, что они предложат, не будет каких-либо потрясений», – сказал автоэксперт.

Он добавил, что если государство продолжит прежнюю политику, если послушают предложение министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова о введении утильсбора на машины мощностью свыше 160 л. с., то рынок будет дальше «схлопываться».

«Потому что у людей, как мы видим, денег особо нет – машины покупались до этого в кредит. А те, у кого деньги есть, просто «жуют попкорн» и, найдя интересное для них предложение, торгуются», – добавил собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас на б/у рынке действует рынок покупателя: человек может диктовать свои условия, но парадокс в том, что у людей нет денег – и спроса, как следствие, нет.

«Если посмотреть на статистику спроса, берут либо что-то из ультрабюджетного сегмента, либо очень дорогое. То есть, по краям. А серединка или, допустим, 6-8 летний премиум никому не нужен», – резюмировал Баканов.

Ранее сообщалось, что б/у автомобили в России подешевели почти на 4% с начала года.