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Общество 9 июля 2025 09:50

Б/у автомобили в России подешевели почти на 4% с начала года

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Легковой автомобиль с пробегом по состоянию на конец июня 2025 года в среднем стоит 1 млн 427 тыс. рублей. Это на 3,6%, или на 54 тыс. рублей, меньше, чем было в декабре 2024-го, пишет агентство «Автостат».

По словам экспертов агентства, б/у автомобили в России дешевеют уже пятый месяц подряд, то есть с февраля. Так, в мае подержанные машины подешевели на 2% относительно апреля, а в июне – на 1%, или на 15 тыс. рублей, относительно мая.

#продажи автомобилей #цены #авторынок России
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