«Автодор» заявил, что по М12 в Татарстане пропущены все грузовики в направлении Москвы

После открытия трассы М12 по участку в Татарстане пропущены все грузовики в направлении Москвы, попавшие в снежный плен из-за непогоды. Однако на участке от Канаша до Шалей (с 684 по 836 км) движение все еще ограничено, заявил директор казанского филиала госкомпании «Автодор» Руслан Мусин.

Основной объем снега на трассе был нанесен с полей при низовой метели. Местами высота снежного покрова превышала два метра.

«За период с 19 по 20 января 2024 года составил 2 400 000 м3. Дорожники убрали с проезжей части более 1 000 000 м3 снега, что эквивалентно примерно 100 000 кузовам КАМАЗов. Остаются занесенными 49 км проезжей части», — говорится в сообщении Миндортранса Татарстана.

Расчисткой трассы занималась 51 единица техники, в том числе роторы МТЗ, КДМ, погрузчики и грейдеры.

В компании призвали водителей на время отказаться от поездок по трассе М12.

Напомним, что открыть движение по дороге для всех видов транспорта планировалось в 21.00.

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