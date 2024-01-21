Открыть движение по трассе М12 в Татарстане для всех машин планируется в 21 час

Открыть полноценное движение по трассе М12 «Восток» в Татарстане для всех видов транспорта планируется в 21.00. Об этом сообщил главный инженер проектного офиса М12 Дмитрий Костин на совещании в Миндортрансе РТ.

«Возможно, раньше откроем. Движение откроется по одной полосе для грузовых и легковых автомобилей. Там трафик сейчас небольшой. Думаю, что справятся с одной полосой», – сказал спикер.

По его словам, трасса уже в целом находится в удовлетворительном состоянии, продолжается очистка дороги от снега.

Сотрудники МЧС в усиленном режиме работают на трассе М12, добавил замначальника Главного Управления МЧС России по РТ по антикризисному управлению Игорь Драгунов.

Он отметил, что на 722 км автодороги вблизи села Большие Кайбицы развернут мобильный пункт обогрева на базе палатки «Ковчег» вместимостью 20 человек.

«Применялся автомобиль повышенной проходимости для буксировки и снегоход. За сутки за помощью обратились 40 человек», – подчеркнул спикер.

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов заверил, что ситуация на федеральных дорогах в Татарстане находится под контролем, все возникающие вопросы оперативно решаются.

Замначальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов также заявил, что ситуация под контролем. Однако очень много снега на подходах к железной дороге, и его надо убирать, заметил он.

В завершение заседания глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов попросил собравшихся продолжать оперативно реагировать на все случаи, возникающие на дорогах.

«Мне рассказали, что люди приехали на легковом автомобиле из Челнов до Казани. Говорят, что сложный участок до Вятки и после нее. В этой части нам нужно усилить работу», – заключил он.