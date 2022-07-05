«Автодор» возобновил конкурс на лучшее название для трассы М12

Россияне могут предложить свои варианты названия для трассы М12 Москва — Казань. Конкурс возобновился с учетом ее продления до Екатеринбурга, уточнил в интервью РИА Новости глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Он напомнил, что в 2020 году, когда конкурс проводился впервые, наиболее популярными стали названия «Казань», «Евразия» и «Восток».

«Хочу воспользоваться возможностью и через РИА Новости объявить о возобновлении конкурса на название трассы. Ждем от пользователей варианты названий М12 в наших официальных аккаунтах, но уже с учетом того, что она у нас пройдет от Москвы до Екатеринбурга», — заметил руководитель госкомпании.

Трасса длиной 823 километра соединит Москву, Нижний Новгород и Казань. Проект М12 включен в глобальный госпроект «Европа — Западный Китай». Когда дорога будет построена, путь от Москвы до Казани будет занимать всего шесть с половиной часов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что движение по магистрали начнется уже в конце следующего года, часть участков платной трассы, в том числе во Владимирской области, будет сдана досрочно. А в 2024 году будет построен участок до Екатеринбурга.