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«Автодор» рассказал о стоимости проезда по М12 от Москвы до Арзамаса
Стоимость проезда по открытому для движения участку трассы М12 разнится для легковых и грузовых автомобилей. Об этом со ссылкой на замглавы «Автодора» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константина Макиева сообщает РИА Новости.
Так, водителям легковых автомобилей проезд обойдется в 2,8 тыс. рублей без учета скидок по транспондеру. За проезд грузовика потребуется заплатить около 6 тыс. рублей.
Напомним, что сегодня для движения был открыт участок трассы М12 «Восток» и южный обход Арзамаса. Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени. Однако на этом планы в отношении нее не заканчиваются — дорогу проложат до регионов Сибири и Дальнего Востока.
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