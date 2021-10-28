Глава Миндортранса РТ рассказал, какие работы проведут в 2022 году по строительству М12

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказал, какие работы в 2022 году планируется провести по строительству скоростной автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Об этом глава Миндортранса сообщил в Госсовете РТ на круглом столе по возведению участка трассы в республике.

«В следующем году планируется завершить переустройство всех коммуникаций, работы по строительству всех искусственных сооружений, за исключением мостов через Волгу, Свиягу и Мешу. Их возведение займет несколько лет. И мы должны завершить устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона на большей части трассы в республике», – сказал министр.

По словам Ханифова, реализация проекта строительства скоростной автомагистрали в Татарстане идет по плану.

«Год завершаем по плану. Инженерные изыскания полностью завершены, на 100% создана сеть геодезической разбивочной основы. Переустраиваются инженерные коммуникации и сети, 130 из которых газопроводы. Вынесены 33 сети, работы выполнены на 92%. По линиям электроснабжения – на 86%, по сетям связи – на 39%, нефтепроводам, их шесть, – на 100%. Оформлены земельно-правовые отношения на освобожденные участки. Производится заготовка материалов – песка, щебня, песчано-гравийной смеси и так далее», – отметил он.

Глава Миндортранса добавил, что на седьмом этапе строительства дороги на 97% выполнено снятие почвенно-растительного слоя, на 90% завершены работы по насыпи. «На восьмом этапе – картина такая же», – подчеркнул он.

Трасса М12 пройдет по Кайбицкому, Апастовскому, Верхнеуслонскому, Лаишевскому и Пестречинскому районам Татарстана. Ее протяженность в республике составит 142 км, в том числе седьмого этапа – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмого этапа – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).