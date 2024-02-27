«Автодор» пояснил, как оплатить проезд по платным трассам с устройств на базе iOS

Мобильное приложение «Автодора», с помощью которого можно оплачивать проезд по платным трассам, для iOS с 26 февраля недоступно для скачивания в App Store. Владельцы устройств на операционной системе Android могут по-прежнему устанавливать и обновлять приложение. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании в ответ на запрос «Татар-информа».

«Уже установленное приложение „Автодор” продолжает работать, мы рекомендуем пользователям не удалять ранее установленное приложение с устройства, а также отключить функцию „сгружать неиспользуемые”. Для этого зайдите в настройки телефона, выберите App Store и отключите „Сгружать неиспользуемые”», — говорится в сообщении.

Если приложение не было установлено, то для проведения операций с лицевым счетом можно использовать веб-версию личного кабинета на сайте госкомпании. Она адаптирована для мобильных устройств.

Кроме того, приложение можно скачать с сайта avtodor-tr.ru. Инструкцию для установки программ также можно найти на официальном сайте госкомпании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с открытия трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани автомобилисты проехали по скоростной дороге более 4 млн раз. Старт движению по автомагистрали дал Президент России Владимир Путин 21 декабря прошлого года.

Строительство трассы М12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты в нынешнем виде реализуются в России с 2019 года по решению главы государства.