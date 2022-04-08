«Автодор» планирует досрочно ввести первые 50 км трассы М12 Москва – Казань

«Автодор» планирует в этом году досрочно ввести в эксплуатацию первые 50 км трассы М12 Москва – Казань. Об этом рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко, сообщает ТАСС.

«Хочу напомнить, что задача стоит от Москвы доехать до Екатеринбурга 823 км, от Москвы до Казани мы сейчас работаем на каждом километре и в этом году уже первые досрочные 50 км введем. В 2023 году откроем движение на всей трассе», – сказал Петушенко.

По его словам, в настоящее время проводятся проектирование участка Казань – Екатеринбург, работы по освобождению территорий.

«Сложности, которые могут возникнуть – это только импортозамещение какой-то высокоточной техникой. Мы уже занимаемся этим вопросом с Ростехом, с Росатомом, с нашими коллегами. Я надеюсь, что как-то это мы решим», – подчеркнул председатель правления «Автодора».

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что антироссийские санкции не повлияют на сроки строительства платной автодороги М12.

В Татарстане автомобильная дорога пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км.