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«Автодор» ожидает, что по трассе М12 в 2024 году будет проезжать до 12 тыс. машин в сутки
В следующем году интенсивность движения на всей трассе М12 «Восток» ожидается на уровне 10–12 тыс. автомобилей в сутки. Об этом сообщил журналистам на открытии автодороги в Татарстане председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«От Москвы в пиковые моменты уже доходило от 2 тыс. автомобилей в сутки. Любая трасса раскатывается. Многие еще не знают, что по ней можно ехать», — сказал спикер.
По словам Петушенко, большая интенсивность движения ожидается в апреле. Он также отметил, что с каждым днем трафик грузовых автомобилей по скоростной автомагистрали растет. «Потому что это экономия времени и ремонтных работ, топлива. За рабочий день можно доехать от Москвы до Казани», — подчеркнул спикер.
Президент России Владимир Путин сегодня открыл движение на всех участках автодороги М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. В церемонии принял участие и Раис Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».
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