«Автодор»: Ограничения движения по трассе М4 пока сохраняются

На данный момент остаются в силе ограничения движения по трассе М4 «Дон». Об этом сообщается в Telegram-канале государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»).

«Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М4 „Дон“ в Тульской и Московской областях», — отмечалось в сообщении, размещенном в канале госкомпании сегодня утром.

Сейчас это сообщение удалено. Однако в новом сообщении «Автодор» просит водителей до десяти часов утра «воздержаться от поездок по М4 „Дон“ в Московской области».

Ранее, в ночь на воскресенье, Федеральное дорожное агентство объявило, что на трассах сняты все введенные до этого ограничения, о чем рассказал ТАСС.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введенный в Москве, Московской и Воронежской областях из-за попытки вооруженного мятежа режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время.