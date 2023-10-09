«Автодор»: Нарастили темпы работ, чтобы до конца года открыть движение по М12 до Казани

Подрядные организации нарастили темпы работ, мобилизовали больше рабочих и техники, чтобы к концу этого года открыть движение по трассе М12 до Казани. Об этом заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщает пресс-служба госкомпании.

«В планах — только наращивать темпы. Строители трудятся в режиме 24/7, чтобы уже к концу года поехать по новой скоростной дороге от Москвы до Казани», — сказано в сообщении.

В прошедшие выходные Петушенко оценил работы на участке от Арзамаса до Казани. Он также посетил стройку внеклассного моста через Свиягу на седьмом этапе М12.

Современные технологии позволили в три раза сократить сроки возведения моста. В частности, при его строительстве использовалась бетонная смесь, которая набирает максимальную прочность в течение пяти суток, а не месяца.

Скоростная автодорога М12 строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Все национальные проекты реализуются в России по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Автомагистраль в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 километра: седьмой этап — 72 километра и восьмой — 70 километров.