«Автодор» направит еще почти миллиард рублей на содержание М12 в Татарстане

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Госкомпания «Автодор» ищет подрядчика, который будет обеспечивать содержание участка трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань более чем за 985 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет об участке км 683+957 — км 750+564, находящемся на территории двух соседних республик: Татарстана и Чувашии.

Подрядчик должен будет обеспечивать очистку проезжей части от мусора и ее ремонт, не допускать образования снежно-ледяных отложений в зимний период, очищать и вывозить снег, поддерживать в порядке элементы обустройства, ликвидировать устроенные в неустановленных местах съезды, ухаживать за посадками и выполнять ряд других работ.

Ранее «Автодор» уже размещал тендер более чем на 1,3 млрд рублей на содержание трех других участков М12, о чем сообщал «Татар-информ».

Запуск трассы М12 запланирован на декабрь 2023 года, благодаря ей время в пути от Москвы до Казани должно сократиться до 6,5 часа. Задачу завершить работу над дорогой раньше срока поручил Президент РФ Владимир Путин.

Магистраль возводится по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».