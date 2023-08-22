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«Автодор» направит более 1,3 млрд рублей на содержание участка М12 в Татарстане
Госкомпания «Автодор» занялась поиском подрядчика, который возьмет на себя содержание трех участков трассы М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Работы оцениваются в 509,7 млн и 842,9 млн рублей, следует из тендерах, размещенного на сайте госзакупок.
Под наблюдением подрядчика будет находиться участок км 803+812 — км 836+770, а также км 750+564 — км 766+008 и км 766+008 — км 803+812, объединенные в один тендер.
От него потребуется проведение «постоянно оказываемых услуг по содержанию участка автомобильной дороги» (ПВР). В комплекс входит поддержание состояния полосы отвода, земляного полотна, системы водоотвода, очистка проезжей части от мусора, посторонних предметов, ее ремонт, уход за дорожными знаками, стойками, ограждениями, сигнальными столбиками и другими элементами, зимнее содержание дорог, озеленение и ряд других.
Напомним, запуск трассы М12 запланирован на декабрь 2023 года, благодаря этому время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится до 6,5 часа. Задачу завершить работу над объектом раньше срока поручил Президент России Владимир Путин.
Трасса возводится по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
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