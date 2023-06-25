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«Автодор»: Движение по всей трассе М4 идет в штатном режиме
Все ограничения движения по трассе М4 «Дон» сняты. Об этом сообщается в Telegram-канале государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»).
«Движение по всей М4 „Дон“ идет в штатном режиме», — отмечается в сообщении госкомпании.
Ранее, в ночь на воскресенье, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) объявило, что на трассах сняты все введенные до этого ограничения. Однако позднее «Автодор» попросил водителей не пользоваться частью дороги М4 в Московской области до 10 часов утра.
В свою очередь Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram-канале проинформировало, что движение по мостам через реку Оку на трассах М2 «Крым», М4 «Дон» и М5 «Урал» (в городе Коломне) восстановлено.
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