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Автобусы пяти маршрутов Казани временно изменили схему движения
С сегодняшнего дня в Казани автобусы №22, 28а, 30, 54, 89 начнут ходить по измененному маршруту. Как ранее сообщал городской Комитет по транспорту, причиной временных неудобств стали проведение компанией «Энергоресурс» работ по выносу водопровода по улице Чехова.
Изменения будут действовать по 12 сентября. Автобусы будут следовать по следующей схеме движения: ул.Н.Ершова – съезд на ул.Вишневского – ул.Л.Шмидта – ул.Чехова и далее по маршруту.
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