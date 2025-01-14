Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автобусы ПАТП №2 в Казани за год перевезли 118 млн пассажиров
Скопировать ссылку
В течение 2024 года услугами Пассажирского автотранспортного предприятия №2 в Казани воспользовались 118 миллионов пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.
Самыми популярными автобусами МУП стали маршруты №45, 22, 46, 54 и 91.
ПАТП №2 является одним из крупнейших автотранспортных предприятий в Татарстане. По Казани оно осуществляет перевозки пассажиров по 42 маршрутам.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400