Автобусы ПАТП №2 в Казани за год перевезли 118 млн пассажиров

В течение 2024 года услугами Пассажирского автотранспортного предприятия №2 в Казани воспользовались 118 миллионов пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Самыми популярными автобусами МУП стали маршруты №45, 22, 46, 54 и 91.



ПАТП №2 является одним из крупнейших автотранспортных предприятий в Татарстане. По Казани оно осуществляет перевозки пассажиров по 42 маршрутам.