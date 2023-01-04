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Транспорт
4 января 2023  11:57
Эльза Кузнецова

Автобусы на Рождество в Челнах будут курсировать с 2.30 утра

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7 января автобусы в Набережных Челнах начнут курсировать с 2.30 утра, будет организовано три маршрута. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда.

Чтобы уехать от Свято-Вознесенского собора, челнинцы смогут воспользоваться маршрутом, пролегающим по проспекту Чулман до остановки «Автостанция».

Для верующих, пришедших в храм Рождества Христова, предназначен маршрут, который начинается с выезда с Автозаводского проспекта на проспект Мира и доходит до остановки «Автостанция».

Также будет организован маршрут по улице 40-лет Победы: проспект Автозаводский — проспект Московский — остановка «Автостанция» — к Крестовоздвиженской церкви.

Напомним, в Казани 7 января тоже организуют специальную подачу общественного транспорта для верующих. Для вывоза посетителей храмов к центральному стадиону подадут троллейбус №2 и по одному автобусу маршрутов №№6, 10а, 15, 23 и 30. 

#Набережные Челны #Рождество Христово
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