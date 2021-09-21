В октябре 100 автобусов могут не выйти на маршруты в Казани из-за проблем со страховкой

В октябре в Казани на общественные маршруты могут не выйти сто автобусов из-за того, что страховые компании отказывают перевозчикам в оформлении договоров страхования гражданской ответственности владельца ТС (ОСАГО). Об этом говорится в письме Ассоциации перевозчиков РТ, размещенном на странице организации во «ВКонтакте».

«Больше месяца перевозчики Казани пытаются решить вопрос со страхованием автобусов. Перевозчики не собирались выносить данный вопрос в публичное поле, но так как страховые компании нас не слышат — у нас нет другого выхода», — отметил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

По его словам, эта проблема возникает постоянно, однако в этом году она обострилась. ОСАГО, согласно ст. 426 ГК РФ, является публичным договором, это означает, что страховщик не вправе отказать в его заключении и обязан его заключить с любым лицом, которое к нему обратится, причем заключить в день обращения, как неоднократно разъяснял ЦБ РФ. Но несмотря на то, что казанские перевозчики направляли обращения в Российский союз автостраховщиков, а один из них побывал в Москве и оставил бумажный вариант обращения, ответа не поступило, рассказал Темляков.

«Из-за действий страховых компаний пассажиры Казани уже в октябре этого года могут остаться без автобусов на ряде маршрутов, а в дальнейшем — вообще без пассажирских перевозок», — отметил он.

Председатель ассоциации поблагодарил исполком Казани и Комитет по транспорту за их содействие в решении вопроса (Темляков отметил, что руководство города направило обращение к регулятору), и обратился к руководству Банка России и Российского союза автостраховщиков.

«Просим Вас в экстренном порядке рассмотреть изложенный вопрос, помочь нам застраховать автобусы. Перевозчики Казани считают необходимым оформить ОСАГО, но почему-то этого права нас лишили, во всех страховых компаниях — отказ», — резюмировал Темляков.