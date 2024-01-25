Автобусный парк Челнов в этом году пополнят 90 больших «НЕФАЗов»

Девяносто больших автобусов появятся в Набережных Челнах в этом году. Об этом на 30-м заседании Горсовета сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«В городе уже 45 автобусов „НЕФАЗ“ на маршрутах №2, 3, 22, 26. Еще дополнительно ряд автобусов добавили на маршрут №43. В этом году есть возможность приобрести 90 единиц подвижного состава. Есть соответствующие документы и финансовые возможности», — прокомментировал руководитель Автограда.

Магдеев уточнил, что средства на покупку автобусов поступят из федерального и республиканского бюджетов.

В ближайшее время, в первой половине года, поступят 46 автобусов. «Мы поставим их на городские маршруты. Во второй половине поступят еще 44 автобуса. К нашим 45 автобусам добавятся еще 90», — отметил мэр.