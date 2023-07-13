Автобусный парк Альметьевска пополнился шестью новыми «НЕФАЗами»

В Альметьевский район при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова закуплено 6 новых автобусов для пригородных маршрутов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района РТ.

«Вчера город получил два автобуса, сегодня еще два и завтра приедут еще два. После регистрации и оформления транспортные средства выйдут на маршруты», — рассказала «Татар-информу» и.о. начальника информационно-аналитического отдела Дарья Антонова.

Данные «НЕФАЗы» — комфортные и современные транспортные средства, которые производит КАМАЗ. Они разработаны с учетом безопасности и удобства пассажиров.

Каждая модель вмещает 44 посадочных места и 77 общих, что позволит обслужить большое количество людей.

«Теперь жители и гости нашего города смогут наслаждаться комфортной и безопасной поездкой до пригородных районов. Эта инициатива отражает нашу постоянную заботу о развитии транспортной инфраструктуры и повышении качества жизни жителей города», — поделилась собеседница агентства.

Напомним, в прошлом году в Альметьевске по двум городским маршрутам – №2 и №4 – запустили восемь новых автобусов — низкопольных газелей Next-City.