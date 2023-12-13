Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автобус №74 в Казани вернется к обычной схеме движения
С 14 декабря автобусный маршрут №74 начнет курсировать по обычной схеме, сообщается в телеграм-канале Комитета по транспорту Казани.
Схема движения этого маршрута была изменена с 4 ноября, когда стартовали работы на теплосетях по ул.2-й Туринской. В настоящее время они завершены.
В комитете призвали водителей заранее планировать маршруты с учетом изменений в транспортной сети.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ограничение движения по ул.2-й Туринской снимут раньше срока.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»