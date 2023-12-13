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Общество 13 декабря 2023 09:45

Автобус №74 в Казани вернется к обычной схеме движения

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С 14 декабря автобусный маршрут №74 начнет курсировать по обычной схеме, сообщается в телеграм-канале Комитета по транспорту Казани.

Схема движения этого маршрута была изменена с 4 ноября, когда стартовали работы на теплосетях по ул.2-й Туринской. В настоящее время они завершены.

В комитете призвали водителей заранее планировать маршруты с учетом изменений в транспортной сети.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ограничение движения по ул.2-й Туринской снимут раньше срока.

#ограничение движения
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