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Происшествия 30 сентября 2026 17:25

Авто сбило мальчика на самокате на зебре в Казани, его отбросило на дорогу

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Авто сбило мальчика на самокате на зебре в Казани, его отбросило на дорогу

12-летний школьник попал под колеса легковушки в Казани. Мальчика доставили в ДРКБ. Момент происшествия попал на видео.

ДТП случилось сегодня на улице Короленко, сообщает городская Госавтоинспекция. Мальчик выехал на самокате на нерегулируемый пешеходный переход. В этот момент его сбила «Лада Гранта», за рулем которой находился 33-летний водитель. Ребенка увезла в больницу скорая помощь.

На прошлой неделе в Челнах попал под машину 10-летний самокатчик. По словам очевидцев, он переходил дорогу, спешившись.

#в казани сбили ребенка #сбил ребенка на зебре #госавтоинспекции казани #самокат
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