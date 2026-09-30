Авто сбило мальчика на самокате на зебре в Казани, его отбросило на дорогу

12-летний школьник попал под колеса легковушки в Казани. Мальчика доставили в ДРКБ. Момент происшествия попал на видео.

ДТП случилось сегодня на улице Короленко, сообщает городская Госавтоинспекция. Мальчик выехал на самокате на нерегулируемый пешеходный переход. В этот момент его сбила «Лада Гранта», за рулем которой находился 33-летний водитель. Ребенка увезла в больницу скорая помощь.

На прошлой неделе в Челнах попал под машину 10-летний самокатчик. По словам очевидцев, он переходил дорогу, спешившись.