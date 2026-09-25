news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 25 сентября 2026 11:56

10-летний самокатчик попал под авто в Челнах, он в реанимации

Читайте нас в
10-летний самокатчик попал под авто в Челнах, он в реанимации
10-летний самокатчик попал под колеса авто в Челнах
Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Набережных Челнов

ДТП, в результате которого пострадал 10-летний школьник, произошло накануне вечером на проспекте Фоменко в Челнах. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Согласно данным правоохранителей, 53-летний водитель автомобиля «Лада Нива», поворачивая направо, не пропустил 10-летнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Ребенок был на самокате, но, по словам очевидцев, шел по зебре, спешившись.

В результате происшествия маленького пешехода доставили в БСМП с многочисленными травмами. Пострадавший находится в реанимации.

#самокат #пострадал ребенок в дтп #госавтоинспекция
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

24 сентября 2026

Ветеран СВО Владимир Павленков провел Урок мужества для студентов колледжа КАИ

24 сентября 2026
Новости партнеров