10-летний самокатчик попал под авто в Челнах, он в реанимации

10-летний самокатчик попал под колеса авто в Челнах

Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Набережных Челнов

ДТП, в результате которого пострадал 10-летний школьник, произошло накануне вечером на проспекте Фоменко в Челнах. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Согласно данным правоохранителей, 53-летний водитель автомобиля «Лада Нива», поворачивая направо, не пропустил 10-летнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Ребенок был на самокате, но, по словам очевидцев, шел по зебре, спешившись.

В результате происшествия маленького пешехода доставили в БСМП с многочисленными травмами. Пострадавший находится в реанимации.