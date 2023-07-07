Авто, продукты и путевки в Турцию: как отреагируют цены на евро за 100 рублей

Курс национальной валюты преодолел психологическую отметку в 100 рублей за евро

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему цены в магазинах растут вслед за долларом

Курс национальной валюты преодолел психологическую отметку в 100 рублей за евро. Доллар находится на отметке в 92 рубля за одну единицу американской валюты.

«Татар-информ» уже сообщал, что идеальный коридор курса для России составляет 70-80 рублей за доллар. При таком диапазоне страна будет иметь достаточный доход от экспорта и держать в узде инфляцию.

Участники российского рынка уже сигнализируют о росте цен на автомобили, которые подрастут процентов на десять уже в июле. Вслед за авто последует и импортный алкоголь. Если без последнего мы еще сможем обойтись, то цены на продукты питания волнуют всех. «Холодильник» – тема, которая интересует россиян в первую очередь.

Игорь Кох: «На товарах отечественного производства также отражается курс рубля» Фото: kpfu.ru

Стоимость продуктов вырастет, но не сильно

Сейчас курс американской валюты сместился в зону, за которой неминуемо последует рост цен. Причем это в той или иной степени скажется на всех группах товаров. Не спасет даже импортозамещение и рост выпуска продукции.

Дело в том, что отечественное производство на разных этапах зачастую использует зарубежные технологии и (или) сырье. Об этом «Татар-информу» заявил профессор Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

«На товарах отечественного производства также отражается курс рубля. Дело в том, что для производства очень многих продуктов питания используются импортные материалы, комплектующие, семена, оборудование и техника», – поясняет эксперт.

«Цены на продовольствие летом снижаются, и этот фактор нивелирует рост цен» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Таким образом, цены в теории могут вырасти пропорционально ослаблению рубля. Но есть нюанс, который, во-первых, размажет данный эффект во времени, а во-вторых, отчасти нивелирует. Речь о сезонности. Летом цены на продукты традиционно падают.

«Цены на продовольствие летом снижаются, и этот фактор нивелирует рост цен. Поэтому мы, может, не так резко почувствуем изменения. Сельхозпроизводители во многом зависят от курса рубля, и, естественно, свои затраты они будут перекладывать в цену готовой продукции. Естественно, не в той пропорции, в какой ослабляется рубль, а в меньших», – полагает Кох.

Называются конкретные пропорции. Если рубль ослабляется на 10%, то рост цен на основную продуктовую корзину будет варьироваться от 3 до 7%.

«Безусловно, такого повышения мы можем ожидать. Но это займет несколько месяцев, в зависимости от товара и производителей», – говорит эксперт.

Галина Шарафутдинова: «Я пока не вижу предпосылок повышения цен именно товаров первой необходимости» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Игроки рынка продуктов не видят оснований для повышения цен

Понятно, что панических атак в магазинах на сей раз не будет. Памятуя о предыдущих штурмах магазинов в поисках сахара и гречки, отечественные ретейлеры накопили большие запасы ключевых продуктов питания. Да и нынешний скачок доллара и евро не является для рынка неожиданным. Его предсказывали заранее.

Но прогнозы игроков рынка о возможном росте цен порой отличаются от мнения экспертов. Например, в сфере общепита роста цен на продукты как в закупках для ресторанов, так и на магазинных прилавках не ожидают. Об этом «Татар-информу» заявила генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

«Я пока не вижу предпосылок повышения цен именно товаров первой необходимости. Не знаю, что должно случиться, чтобы цены в магазинах сильно изменились», – сказала она.

При этом все же ощутимо по кошельку россиян должна ударить любовь к фруктам, шоколаду, сыру, кофе и чаю… Этот набор продуктов традиционно острее реагирует на колебания курсов валют в России. Но это произойдет не сразу. По оценкам экспертов, продовольствие подорожает примерно к осени.

«Кофе привязан к валюте в большой степени, и здесь колебания цены всегда есть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рестораны и кафе в Казани не планируют повышать цены

Есть и другие нюансы. Что касается фруктов, то летний сезон, наоборот, характерен снижением цен. Нынешний скачок курса вряд ли перебьет сезонные тренды. А вот повышения цен на тот же кофе ожидать стоит.

«Кофе привязан к валюте в большой степени, и здесь колебания цены всегда есть. По поводу чая сегодня у нас есть альтернативы из дружественных стран, и я не думаю, что в этом направлении будут резкие колебания цен», – считает Галина Шарафутдинова.

В целом она считает, что изменение курса валют может сказаться, но незначительно.

«На сегодняшний день в ассортименте ресторанов не такое большое количество завозного сырья, на цене которого сказывается курс доллара. Меню менять в сезон коллеги не планируют. Еще весной каждый ресторатор пересмотрел ценообразование в своем меню исходя из инфляции и с учетом санкций на отдельные товары. На сегодня меню сформированы исходя из финансовой модели бизнеса, но во главе стоит, конечно же, покупательский спрос», – сказала гендиректор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана.

Рамиль Мифтахов: «Все зарубежные турпродукты привязаны к евро или доллару. И любое изменение в волатильности валюты мгновенно сказывается на стоимости путевки» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Туры в Турцию и Египет продолжат терять привлекательность для россиян

Переходя на рынок услуг, можно назвать сферу, в которой курс доллара напрямую и мгновенно отражается на стоимости. Речь о туризме, конкретно о путевках за рубеж. При любом заметном колебании валютных курсов отрасль мгновенно реагирует ценами. Причем как в минус, так и в плюс.

«Все зарубежные турпродукты привязаны к евро или доллару. И любое изменение в волатильности валюты мгновенно сказывается на стоимости путевки», – заявил корреспонденту «Татар-информа» глава Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

По его словам, цены на турпутевки прямо сейчас вырастут на 10-12%. Но надо понимать, что в 2023 году стоимость туров в Турцию и Египет уже выросла примерно на 50%.

Цены на турпутевки прямо сейчас вырастут на 10-12%. Но надо понимать, что в 2023 году стоимость туров в Турцию и Египет уже выросла примерно на 50% Фото: © «Татар-информ»

Отдельно стоит отметить, что к концу года, по оценкам различных экспертов, стоимость авиабилетов подскочит на 30%. На авиаотрасль, как известно, также влияют западные санкции.

Из других групп товаров, на которые ожидается рост цен, выделяется бытовая техника и электроника, которая подорожает, по оценке аналитиков, на 10-15%, и алкоголь, который также вырастет в цене примерно на 10%.

«Российские автомобили будут дорожать не так быстро, как импортные»

Особняком стоит автомобильный рынок, который в России традиционно чутко реагирует на изменение курса рубля. Большинство игроков отрасли прогнозирует рост цен на машины в диапазоне 5-10%. Это обусловлено закупками зарубежных компонентов. Цифра вроде бы не слишком большая, но надо понимать, что с начала 2023 года легковые автомобили в среднем уже выросли в цене на 13%.

Большинство игроков отрасли прогнозирует рост цен на машины в диапазоне 5-10% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казалось бы, падение рубля должно еще больше сместить приоритеты людей в пользу машин российского и китайского производства. Еще до текущего падения рубля западные авто россияне предпочитали брать на вторичном рынке, ведь новые машины стали уделом очень маленькой аудитории с большими доходами.

Однако эксперты считают иначе. Как заявляет Игорь Кох, рост цен на японские и европейские автомобили будет таким же, как и на китайские. При этом российские производители скорее воспользуются возможностью повысить стоимость своих авто в условиях роста цен на продукцию зарубежных конкурентов.

«К тому же российские производители в большом объеме используют импортные комплектующие и оборудование. Они будут нести свои издержки. В лучшем случае российские автомобили будут дорожать медленнее и не так быстро, как импортные. Но будут», – говорит Кох.

Дилеры всеми силами будут пытаться сдержать цены на авто эконом-класса, а вот модели сегмента «премиум» существенно прибавят в стоимости.

По мнению экспертов, для того чтобы продавать дешевые автомобили и конкурировать с другими предводителями по цене, многие будут придерживать цены на бюджетные варианты и завышать цены на автомобили премиум-класса.