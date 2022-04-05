Австралия запретит экспорт некоторых предметов роскоши в Россию

Австралия вводит запрет на экспорт некоторых предметов роскоши в РФ из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

«Австралия запретит поставку, продажу, перевозки некоторых предметов роскоши прямым или непрямым образом в или для использования или для выгоды России», — сказано в сообщении ведомства.

Среди товаров, попавших под запрет, — ювелирные и винные изделия, золото, транспортные средства, табачные изделия, парфюмерия, некоторая электроника, предметы искусства, мех и др.

Отмечается, что изменения начнут действовать 7 апреля.

С сегодняшнего дня вступает в силу запрет японских властей на экспорт в Россию предметы роскоши, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции против России.