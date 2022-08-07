«Самолеты будто привязаны друг к другу»: Как в Казани прошел праздник «Я выбираю небо»

Гандиозное авиационное шоу приняла Казань. Над центром города прошли почти 30 самолетов и вертолетов. Гости праздника «Я выбираю небо» смогли полюбоваться на фигуры высшего пилотажа, которые показали легендарные Стрижи». Что происходило на шоу – в фотоистории «Татар-информа».

«В этом году мы отмечаем знаменательные даты: 100-летие основания конструкторского бюро "Туполев", 95-летие создания Казанского авиационного завода имени Горбуно нова и 90-летие основания Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева», — отметил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин перед началом летной программы.

Первым в небе появился Ан-2. В два захода из самолета выпрыгнули 10 парашютистов. Первая группа развернула в небе шестиметровые флаги, среди которых были флаг России, флаг Татарстана и флаг с литерой «Z» в поддержку специальной военной операции. «Стоить отметить, что флаги сильно увеличивают парусность, из-за чего парашютистам намного сложнее приземлиться в нужное место», – отметил ведущий праздника.

Следом за парашютистами, над жителями и гостями Казани пролетел самолет-амфибия «BOREY». Летчик дважды приводнился на водную гладь Казанки. «Очень красиво, когда самолет на такой скорости плывет по реке, и в последний момент, перед берегом, взлетает», – поделилась одна из гостей праздника Полина Борисова.

Третьим участником стал самолет Як-12М, который покружил над городом выполняя маневры. «Як-12 был разработан по указу Сталина, чтобы была возможность эвакуировать людей с мест, где мало пространства для маневров», – сказал ведущий. По его словам, для взлета этому самолету необходимо всего 120 метров, а для посадки - не более 200 метров.

Особый восторг у зрителей вызвал полет вертолетов RobinsonR 44, Ми-17В-5 и «Ансат». Вертолеты сделали несколько кругов на рекой и зрителями всего в паре сотен метров над землей.

После выступления вертолетов в небе друг за другом пролетели четыре самолета, разработанные конструкторским бюро «Туполев», в том числе стратегический бомбардировщик-ракетоносец «Медведь» - Ту-95, и выпускаемые, а также модернизируемые на Казанском авиационном заводе Ту-160, Ту-22М3 и Ту-214.

Три самолета Саванна, следуя за планером Roland Z-602, синхронно выполнили несколько маневров и разворотов над зрителями и закончили выступление фигурой «Звезда».

Два пилота турбореактивных самолетов L-39 устроили 20-ти минутное шоу с фигурами высшего пилотажа, среди которых были: «Зеркало», «Бочка» и «Мертвая петля». «Ощущение, что самолеты привязаны друг к другу и не могут отлететь друг от друга ни на метр», – сказал один из жителей, пришедших на праздник.

Самым ожидаемым стало выступление группы «Стрижей» на шести Миг-29. Пилоты показали «пирамиду», «молот», «звезду», «стрелу», «крест», «крыло» и «мертвую петлю».

«Петля Нестерова или “мертвая петля” очень сложный элемент даже для одного самолета, а их здесь сразу шесть. Это еще раз подчеркивает непревзойденный профессионализм наших пилотов», – отметил ведущий.

Завершили выступления повторный прыжок парашютистов и взлет самолет-амфибии «BOREY» с водной глади Казанки.

На площадке перед центром семьи также работали экспозиция авиатехники, беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

Также для посетителей организовали фуд-корт, ярмарку самозанятых с сувенирами ручной работы, детскую площадку с батутами и каруселями и площадку ДОСААФ, где зрители могли пострелять в тире и примерить на себя парашютное снаряжение.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»;

фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»