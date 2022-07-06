Авиарейсы Томск-Казань загружены пассажирами на 99%

Пассажирская загрузка новых авиарейсов из Томска в столицу Татарстана на сегодняшний составляет 99%. Об этом сообщил заместитель генерального директора авиакомпании «Nordwind» Антон Маттис.

«На сегодняшнем рейсе прилетел практически полный самолет из Томска. Мы видим, что есть небольшой дисбаланс по количеству пассажиров, путешествующих из Казани в Томск: загрузка на этих рейсах около 60%. Однако со следующей недели баланс будет восстановлен, и поток туда и обратно станет равнозначным», – заявил Маттис.

Он добавил, что рейсы субсидируются со стороны Томской области – это позволяет достигать максимальной рентабельности. В политике авиакомпании заложено субсидирование любого рейса только в течение первого года, подчеркнул Маттис.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что компания «Nordwind» запустила прямые рейсы из Казани в Томск, которые будут выполняться два раза в неделю.