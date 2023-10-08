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Авиарейс Набережные Челны - Минеральные Воды вылетел спустя шесть часов задержки
Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из из Набережных Челнов в Минеральные Воды в 18.35 после шестичасовой задержки. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Напомним, вылет был отложен по причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорт вылета.
На рейс зарегистрировано 87 пассажиров.
На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали, отметили в ведомстве.
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