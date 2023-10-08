Авиарейс Набережные Челны - Минеральные Воды вылетел спустя шесть часов задержки

Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из из Набережных Челнов в Минеральные Воды в 18.35 после шестичасовой задержки. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Напомним, вылет был отложен по причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорт вылета.

На рейс зарегистрировано 87 пассажиров.

На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали, отметили в ведомстве.