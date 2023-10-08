В аэропорту Бегишево задержали рейс в Минеральные Воды

Фото: «Татар-информ»

Рейс авиакомпании «Азимут» из Набережных Челнов в Минеральные Воды задержали почти на шесть часов в аэропорту Бегишево. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Вылет отложен с 12.25 до 18.20 по причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорт вылета», – указали в ведомстве.

На рейс зарегистрировано 87 пассажиров.

Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.