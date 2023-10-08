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В аэропорту Бегишево задержали рейс в Минеральные Воды
Рейс авиакомпании «Азимут» из Набережных Челнов в Минеральные Воды задержали почти на шесть часов в аэропорту Бегишево. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
«Вылет отложен с 12.25 до 18.20 по причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорт вылета», – указали в ведомстве.
На рейс зарегистрировано 87 пассажиров.
Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.
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