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Руc Тат
Происшествия 8 октября 2023 13:28

В аэропорту Бегишево задержали рейс в Минеральные Воды

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Фото: «Татар-информ»

Рейс авиакомпании «Азимут» из Набережных Челнов в Минеральные Воды задержали почти на шесть часов в аэропорту Бегишево. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Вылет отложен с 12.25 до 18.20 по причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорт вылета», – указали в ведомстве.

На рейс зарегистрировано 87 пассажиров.

Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.

#авиасообщение
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