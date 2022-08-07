Авиапилоты «Стрижей» поделились видеокадрами пролета над Казанью

Члены авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» поделились видеокадрами пролета над Казанью во время праздника «Я выбираю небо!», который прошел в столице Татарстана накануне. Видео, опубликованное в телеграм-канале аваиагруппы, снято с места внешнего правого ведомого.

Напомним, вчера в Казани прошло грандиозное авиашоу. Над городом пролетели 30 самолетов и вертолетов, а легендарные «Стрижи» показали фигуры высшего пилотажа – «пирамиду», «молот», «звезду», «стрелу», «крест», «крыло» и «мертвую петлю». Посмотреть фотографии праздника и узнать подробности можно в материале «Татар-информа».