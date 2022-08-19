Авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских «Яках» — зато без санкций

Российским компаниям предложили пересадить экипажи и пассажиров на 120-местные «Як-42Д». Самолет, созданный в 70-е годы прошлого века, надежен, полностью обслуживается в России и не подпадает под санкции. Таким образом, это позволит перевозчикам совершать рейсы за границу и не бояться санкций, сообщил «Известям» владелец 14 таких машин.

Компания уже направила предложения нескольким перевозчикам. Однако, изучив его, компании пришли к неутешительным выводам — хотя и надежная, модель сильно устарела.

Так, в Red Wings напомнили, что из-за трех двигателей самолет потребляет больше топлива, чем, к примеру, Superjet. Для его обслуживания потребуется третий член экипажа — бортмеханик, — что также требует дополнительных затрат.

В «Ижавиа» добавили, что сейчас в России мало пилотов, которые могли бы управлять «Як-42Д», так как их подготовка прекратилась более 10 лет назад.

Тем не менее, отметили в компании «Авиапорт», борт может стать популярным у перевозчиков, так как полностью обслуживается в России, а значит не зависит от импорта и санкций.

Напомним, что уже в 2023 году Татарстан начнет серийное производство пассажирского самолета Ту-214. Комфортная и современная машина, рассказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, поможет заменить зарубежные Airbus и Boeing, поставки которых прекратились после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Планируется, что в ближайшие годы Казанский авиационный завод им С.П. Горбунова выпустит 20 таких самолетов.