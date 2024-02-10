Авиакомпания из РТ: Эксперты говорят, будет подорожание билетов

В ближайшем будущем в России предполагается очередное повышение стоимости авиабилетов. Об этом, а также о разнице стоимости перелетов от разных компаний сообщил генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

«Мы были вчера на совещании в Москве, эксперты говорят, будет подорожание билетов. Я вам процентовку не буду называть, но подорожание предполагается», — рассказал он в интервью «Татарстан-24».

Также специалист объяснил разницу цен на билеты на одни и те же направления в разных компаниях. Так, на стоимость перелета влияет то, субсидируемый это рейс или коммерческий, тип самолета, затраты на поддержание техники, топливо и другие параметры. Они же плюс время поездки, к примеру предпраздничные и выходные дни, рост доходов населения, популярность направления влияют на ценообразование в целом.

Оценивая влияние новой платной трассы М12 на стоимость билетов на направлении Москва — Казань, Трубаев заметил, что она будет давать эффект преимущественно в сезон весна-лето.