РБК: Власти России хотят выделить коридор для сокращения времени полета в Сочи и Турцию

Власти России намерены спрямить маршрут из Москвы на юг страны для гражданских самолетов за счет выделения части закрытого ранее из-за спецоперации воздушного пространства. Это позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, который продолжает работать, а также в аэропорты Турции, передает РБК со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

Этот вопрос планируют обсудить на совещании с представителями авиакомпаний, основной темой которого станет организация полетов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана.

Если власти разрешат использовать часть воздушного пространства, время полета из Внуково в Сочи, предварительно, сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Кроме того, сократится время перелетов в Турцию.

Напомним, с 24 февраля, после того как Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, Росавиация запретила полеты в 11 аэропортов на юге России в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.