Авиакомпании смогут выполнять полеты в Турцию из 32 городов России, включая Казань

С 22 июня авиакомпании смогут выполнять рейсы между Россией и Турцией из 32 городов, включая Казань и Нижнекамск. Об этом сообщает Росавиация.

«В соответствии с решениями оперштаба Правительства РФ выполнять полеты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Росавиации.

Таким образом, при наличии разрешений и соответствующих международных договоренностей авиаперевозчики смогут возобновить полеты в города Турции, в том числе и из международных аэропортов «Казань» и «Бегишево».

Речь также идет о воздушных гаванях Москвы, Жуковского, Санкт-Петербурга, Астрахани, Брянска, Владивостока, Владикавказа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Кемерова и Красноярска.

Кроме того, возможно возобновление рейсов из Магнитогорска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Сыктывкара, Томска, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Хабаровска и Челябинска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия возобновит полеты в Турцию с 22 июня. Количество рейсов в Турцию и Танзанию было сокращено с 15 апреля.