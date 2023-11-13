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Авиакомпании РФ в 2024 году ждут поставку 22 импортозамещенных самолетов
В 2024 году авиакомпании РФ ожидают поставку 22 полностью импортозамещенных самолетов SJ-100. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, пишет ТАСС.
Спикер уточнил, что 2 летательных аппарата должны передать уже 2023 году и еще 20 – в 2024-м. Слюсарь добавил, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась чуть больше, чем планировали, отсюда и такой объем поставок.
Также глава ОАК подчеркнул, что двигатель ПД-8 совершенно новый, поэтому, чтобы создать программу его испытаний, нужно приложить немало усилий.
Ранее сообщалось, как прошел первый полет самолета SJ-100. Он длился 54 минуты и проходил на высоте 3 тыс метров.
Напомним, что Президент РФ Владимир Путин уже заявлял о намерении России укреплять и развивать свою транспортную и логистическую инфраструктуру, несмотря на трудности.
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