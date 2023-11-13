Авиакомпании РФ в 2024 году ждут поставку 22 импортозамещенных самолетов

Фото: телеграм-канал ОАК

В 2024 году авиакомпании РФ ожидают поставку 22 полностью импортозамещенных самолетов SJ-100. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, пишет ТАСС.

Спикер уточнил, что 2 летательных аппарата должны передать уже 2023 году и еще 20 – в 2024-м. Слюсарь добавил, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась чуть больше, чем планировали, отсюда и такой объем поставок.

Также глава ОАК подчеркнул, что двигатель ПД-8 совершенно новый, поэтому, чтобы создать программу его испытаний, нужно приложить немало усилий.

Ранее сообщалось, как прошел первый полет самолета SJ-100. Он длился 54 минуты и проходил на высоте 3 тыс метров.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин уже заявлял о намерении России укреплять и развивать свою транспортную и логистическую инфраструктуру, несмотря на трудности.