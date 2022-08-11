Многопрофильному лицею в Зеленодольске выдано заключение о соответствии

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии многопрофильному лицею №18 имени Ломоносова в микрорайоне «Мирный» в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Стройка учебного заведения началась в конце прошлого года. Площадь объекта составляет 24,6 тыс. квадратных метров. Лицей рассчитан на 1 224 учеников.

На сегодняшний день лицей готов к вводу в эксплуатацию. Школа оборудована кабинетами для начальных и старших классов, спортивным и актовым залами, столовой, библиотекой, медицинским пунктом. На внешнем периметре есть зона для занятий физкультурой и отдыха.

На прилегающей территории высажены деревья и кустарники, установлены малые архитектурные формы. Для жителей развивающегося микрорайона «Мирный», среди которых много молодых семей с детьми, открытие лицея — знаменательное событие.

Застройщиком и техническим заказчиком объекта выступает ГИСУ РТ, проектировщиком — «Татинвестгражданпроект».