Авербух: «Мы сделали гигантский шаг, чтобы выиграть командник, осталось дело техники»

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристов сборной России в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

По словам экс-фигуриста, тренерский штаб сделал гигантский шаг, чтобы выиграть командный турнир Олимпийских игр.

«Фантастическое выступление Камилы, браво, Валиева! Мы сделали гигантский шаг, чтобы выиграть командный турнир, осталось дело техники — довести дело до победы. Пять лучших команд вышли в произвольную программу. Марку по силам занять третье место, этого будет достаточно, чтобы идти вперед. Не факт, что американцы будут хорошо выступать, они сейчас упускают медаль», — приводит слова Авербуха Metaratings.

Ранее Камила Валиева победила в короткой программе, а сборная России обошла США в командном турнире Олимпиады.