Авдей, Тагир, Ада и Таймия оказались самыми редкими именами новорожденных в Казани

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Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 5 по 11 февраля, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.

Наиболее редкими среди мужских имен оказались Эван, Теодор, Азкар, Адриан, Минтимер, Авдей, Тагир, Радлен, Акмаль, Ян, Леон и Руслан.

Редкими женскими именами в Казани стали Ада, Альва, Вита, Белла, Сейлин, Элли, Жасмин, Таймия и Жаклина.

При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им такие имена, как Амир, Марк, Али, Михаил и Сабир. Для девочек семьи наиболее часто выбирали имена Ясмина, Арина, Рамина, Ева, Милана, Полина, Айлин и Камила.

Всего в Казани за семь дней родились 476 детей: 223 девочки и 253 мальчика. Минимальная масса ребенка при рождении составила 1320 граммов, а максимальная — 5030 граммов.

Кроме того, за неделю в городе зарегистрировано 79 браков, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление ЗАГС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, почему жители Набережных Челнов меняют имена.