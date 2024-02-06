Алексей — в Анжело, Анастасия в Анастейшу, Амир в Люцифера: почему челнинцы меняют имена

Автоград среди муниципалитетов занимает второе место в республике по рождаемости после Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Традиционно мальчиков рождается чуть больше, чем девочек

Автоград среди муниципалитетов занимает второе место в республике по рождаемости после Казани. Если в среднем по республике на 1 тысячу жителей в 2023 году было зарегистрировано 9,2 акта о рождении детей, то в Набережных Челнах этот показатель составил 9,8, сообщила начальник Управления ЗАГС Набережных Челнов Равиля Зарипова.

Всего в прошлом году в челнинских семьях появились на свет 5369 детей. 52% новорожденных это мальчики и 48%- девочки. У 57 семей родились двойняшки.

Пик рождаемости пришелся на декабрь — 538 детей, меньше всего малышей родилось в сентябре — 384. Максимальный вес юного челнинца — 5,6 кг, мальчика назвали Амирхан — это четвертый ребенок в семье.

Самым возрастным отцом в 2023 году стал мужчина 66 лет, а самой возрастной мамой 48-летняя женщина.

Равиля Зарипова: «60% родившихся детей в 2023 году — вторые и последующие дети в семье» Фото: nabchelny.ru

С 2008 года в Набережных Челнах непрерывно растет количество многодетных семей. «60% родившихся детей в 2023 году — вторые и последующие дети в семье. В 225 семьях родился 4-й ребенок, в 42 семьях — 5-й, в 27 семьях — 6-й», — поделилась начальник Управления ЗАГС.

В семье Яруллиных родился 13-й ребенок — мальчик Ранель, в семье Тимониных – 14-й ребенок, девочка Оливия.

В семье Яруллиных родился 13-й ребенок — мальчик Ранель Пресс-служба Управления ЗАГС Набережных Челнов

Новорожденные выписываются в торжественной обстановке и получают специальные поздравительные адреса Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и мэра города Наиля Магдеева.

Торжественно выписывают малышей, которые родились в семьях бойцов спецоперации. Родителей на специальной церемонии поздравляет сам мэр. Он вручает подарочные комплекты детских вещей и материальную помощь в размере 100 тыс. рублей от города. На сегодняшний день выписано 42 ребенка военнослужащих.

В городе продолжаются традиции еженедельного торжественного вручения Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Праздник проводится совместно с Пенсионным фондом. На сегодняшний день выдано 59 тыс. сертификатов на сумму более 24 млрд рублей.

Родители назвали девочку тройным именем — Россия-Святоссия-Святороссия Пресс-служба КДМЦ

«Девочку назвали тройным именем — Россия-Святоссия-Святороссия»

В прошлом году в городе произошло уникальное событие. Родители назвали девочку тройным именем — Россия-Святоссия-Святороссия.

Ранее «Татар-информ» рассказывал об этой семье. Девочка Россия родилась в ноябре 2023 года с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель. «Кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра», — признались в Камском детском медицинском центре (КДМЦ).

Девочка Россия родилась в ноябре 2023 года с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель Пресс-служба КДМЦ

Отец малышки Владимир Сухов пояснил, что Россия — это основное имя девочки, Святоссия — «священная святая сила России, святое сияние России», а Святороссия — «это дополнение, так получилось». По его словам, когда его дочь вырастет, то сама для себя определит то имя, которое ей нужно.

К слову, мама девочки тоже носит необычные имя — Родушка. А старшего сына патриотичные родители назвали Природой, дома его ласково называют тоже Родушкой.

«Как бы ни назвали своего малыша родители, главное, чтобы он рос в атмосфере любви»

Равиля Зарипова озвучила список популярных имен, которыми челнинцы называют своих малышей.

«В каждом регионе составляется свой рейтинг популярности, однако статистика показывает, что чаще всего лидирующие позиции по стране совпадают. Самыми популярными именами для детей, родившихся в России в прошлом году, стали София и Артем», — отметила докладчица.

Пресс-служба Управления ЗАГС Набережных Челнов

В Набережных Челнах же многие годы подряд самыми популярными именами у мальчиков становятся Тимур и Амир, третье место — у Марка.

У девочек бессменный лидер последних лет — София уступила первенство Амине, затем следуют имена Амелия и Эмилия.

В список редких мужских имен вошли Андраник, Карталь, Мир, Дарий, Самаэль, Эмерсон и Румит.

«Что интересно — имя Румит происходит от перевернутого имени отца Тимур. Такое имя показалось интересным для родителей», — сказала Равиля Зарипова.

Среди женских имен встречаются Аюна, Декабрина, Ильгузель, Саломэ, Елея, Сапфира.

Пресс-служба Управления ЗАГС Набережных Челнов

Попадаются редкие формы имен из религиозных книг: Натан, Вирсавия, Дауд, Ибрагим, Хаят, Евангелина, Яхья, Харун, Гавриил, Солтан.

«Иногда родители выбирают двойные имена как Анна-Мария, Агат-Милан, Ахмат Фаяз, Мухаммад Ясин. Но как бы ни назвали своего малыша родители, главное, чтобы он рос и развивался в атмосфере любви и счастья», — заключила докладчица.

«В каждом регионе составляется свой рейтинг популярности имен, однако статистика показывает, что чаще всего лидирующие позиции по стране совпадают» Пресс-служба Управления ЗАГС Набережных Челнов

«Очень внимательно надо относиться к выбору имени ребенка»

В прошлом году 670 челнинцев обратились в Управление ЗАГС по вопросу перемены фамилии, имени или отчества, что на 23% больше, чем за 2022 год. Среди них 152 мужчин и 518 женщин. По словам Зариповой, причины для смены имени, которые указывают заявители, не изменились по сравнению с предыдущим годом.

Одна из причин — следование семейным традициям. Павел в честь прадеда захотел стать Александром. Он считает, что имя прадеда, который добился успеха в жизни, принесет ему удачу.

Часто встречающаяся причина — не нравится имя. Чтобы стать успешным, благополучным, войти в гармонию с собой Людмила стала Региной; Анжелика — Кирой; София — Александрой; Юлия — Мариной, Диана — Кристиной.

Пресс-служба Управления ЗАГС Набережных Челнов

Также имя сокращают, оставляют только часть. Так, Анастасия захотела стать Асей, Миляуша — Милей, Ландыш — Ланой, Эльвина — Элей, Александр — Али.

Привлекают заявителей и двойные имена. В зарубежных странах часто дают второе имя — обычно его называют «средним». В 2023 году исполнилось желание одной заявительницы, которая не побоялась изменить свое имя на тройное: Кристина-Алиса-Роксана, объяснив тем, что тройное имя может повысить возможности развития человека.

Еще одна из причин, по словам заявителей, резонанс между именем и энергетикой человека. Мужчина, которого звали Алексей, решил, что он — Анжело. Так же Роберт изменил свое имя на Роберто. Амир решил, что его имя отработало свой ресурс, и он стал Люцифером.

В прошлом году 670 челнинцев обратились в Управление ЗАГС по вопросу перемены фамилии, имени или отчества Фото: © «Шахри Чаллы»

Среди женщин Оксана поменяла имя на Айлин, Татьяна на Талису, Анастасия на Анастейшу, Лилия на Айелет.

«Данная статистика еще раз доказывает, что очень внимательно надо относиться к выбору имени ребенка», — подытожила спикер.

В 2023 году 3477 пар скрепили свой союз узами брака Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

Самой «взрослой» невесте – 78 лет, жениху – 84 лет

В 2023 году 3477 пар скрепили свой союз узами брака. 124 семейных союза создали участники специальной военной операции и их возлюбленные. Пик регистраций пришелся на июль месяц и составил 513 пар, меньше всего по традиции поженились в мае, всего лишь 140 пар.

Самыми востребованными по количеству регистраций стали зеркальные, «красивые» даты — 23.03.23, 23.08.23 и 23.09.2023. Максимально за день расписали 60 пар.

В прошлом году зарегистрировано 92 брака с участием иностранцев. Среди них жители 23 стран. Женихи из Алжира, Бенина, Бразилии, Египта, Ирака, Израиля, Италии, Сирии, Турции, Франции, Чили и стран СНГ. Были и две невесты — из Бразилии и США.

«В подтверждении того, что любви все возрасты покорны — самая „взрослая“ невеста вступила в брак в возрасте 78 лет, жених 84 лет», — отметила начальник Управления ЗАГС Набережных Челнов Равиля Зарипова.

Наиль Магдеев анонсировал, что сегодня в ДК «Энергетик» будет дан старт Году семьи Фото: nabchelny.ru

Мэр города Наиль Магдеев еще раз напомнил, что указом Президента Владимиром Путиным 2024 год объявлен Годом семьи в Российской Федерации.

«Это дает нам новые возможности обратить внимание на основу государства, на наши челнинские семьи. Все лучшее, что закладывается в любом человеке, — доброта, уважение, язык, культура, — все это закладывается в первую очередь в семье», — сказал руководитель города.

Магдеев анонсировал, что сегодня в ДК «Энергетик» будет дан старт Году семьи.

«Есть хорошие возможности у муниципалитета, трудовых коллективов, наших общественных организаций уделить внимание и поддержку молодым семьям, а также трудовым династиям и семьям, которые работают в сфере реальной экономики», — заключил Магдеев.